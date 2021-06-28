2021/06/28 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أكسفورد”، تجارب لاختبار لقاح معدل ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة “بيتا”، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في جنوب إفريقيا.وبحسب “the national news” سيشارك في تجربة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أسترازينيكا” تبدأ بتجارب لقاح معزز ضد سلالة “بيتا” المتحورة المركز الخبري الوطني.

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