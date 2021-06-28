حركة عطاء تصدر بياناً بعد القصف الأميركي على الحدود العراقية السورية

2021/06/28 | 17:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أبدت حركة “عطاء” بزعامة فالح الفياض، الاثنين، “تضامنها المطلق” مع الحشد الشعبي، فيما استنكرت “الاعتداء السافر” على الحدود، مطالبة الحكومة بوضع حدٍّ للاعتداءات المتكررة.وقالت الحركة في بيان، إنه “بعد وقت ليس بالقصير من الاستعراض المهيب للحشد الشعبي تمتد يد الشر الآثمة من قوات الجيش الأميركي لتوقع عدداً من الشهداء والجرحى من مقاتلي اللواء […]

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