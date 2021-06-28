2021/06/28 | 17:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف عضو اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن رفض المحكمة الاتحادية الأمر الولائي الذي تقدم به رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن مواد الموازنة المطعون بها.وقال النائب عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية ترفض الأمر الولائي للكاظمي بشأن مواد الموازنة المطعون بها..



والبرلمان يعلق المركز الخبري الوطني.

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