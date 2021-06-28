العراق يسجل 6346 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 25 ألف يتلقون اللقاح

2021/06/28 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 6346 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 4698 حالة للشفاء و30 حالة وفاة.وأشار الى تلقي 25146 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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