المجلس الوزاري للأمن الوطني: مجاميع تخريبية وإرهابية تستهدف محطات وأبراج الكهرباء

2021/06/28 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، فيما ناقش استهداف المجرمين والمخربين والجماعات الإرهابية محطات توليد الطاقة الكهربائية و أبراج نقلها.وأعرب المجلس الوزاري للأمن الوطني، بحسب …

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