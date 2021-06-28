ريواز فايق تدعو الى زيادة اشراف ورقابة لجان البرلمان للمشاريع

2021/06/28 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق خلال جلسة البرلمان اليوم الاثنين 28/6/2021، بشان زيارات اللجان الثانوية للبرلمان من اجل المشاريع، مضيفة انه من مجموع 1000 مشروع، قامت اللجان الثانوية باجراء 26 زيارة فقط، مشيرة الى انه كيف يكون طبيعيا ان تكون شركة من القطاع الخاص قد قامت باعمال فساد ويزورها نائب في البرلمان.

وقالت فايق، انه اذا وزعنا 26 على 1000، حيث تكون نتيجتها 0.026، واذا ما وزعنا ذلك على لجان البرلمان سيكون هناك رقم يفجعنا تقييمه للجان الثانونية للبرلمان.

واضافت رئيسة البرلمان، انه من مجموع الف مشروع، قامت اللجان بالاشراف والرقابة على 2.6 مشروع، في وقت قامت لجنة واحدة في الدورة الثالثة بزيارة 113 مكانا للمشاريع، لذلك وكبرلمان كوردستان نامل ان تكون نسبة متابعة لجان البرلمان للمشاريع عالية وسنقوم بتامين كافة مستلزمات اللجان.

PUKmedia خاص

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