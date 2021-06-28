النائب عدي عواد.. وزير المالية 'نايم للظهر ما يدري السالفة شنو'

2021/06/28 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن محافظ البصرة عدي عواد، الاثنين، عدم رغبة كتل سياسية بإجراء الانتخابات المبكرة بسبب الامتيازات، مشيرا الى ان سبب فشل حكومة الكاظمي يعود الى عدد من الوزراء وبالاخص وزيري المالية والتخطيط.

وقال عواد في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (28 حزيران 2021)، ان "عددا من الكتل السياسية لاترغب باجراء الانتخابات المبكرة بسبب الامتيازات والوضع الحكومي التي حصلت عليها خاصة في ظل وجود قانون يقسم المحافظة الواحدة الى عدة دوائر".

واضاف، ان "اخفاء موضوع تأجيل الانتخابات من بعض الكتل، متأتية من ان الانتخابات المبكرة هي رغبة من المرجعية الدينية وهناك خشية من ردة فعل الشارع العراقي".

وفيما يخص اداء حكومة الكاظمي افاد عواد، ان "عددا من الوزراء هم السبب الرئيسي لفشل حكومة الكاظمي واصفا وزير المالية بـ (نايم للظهر ما يدري السالفة شنو) ووزير التخطيط بالتعامل بإزدواجية ومزاجية في موضوع التمويل المالي".

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