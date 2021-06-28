الاستخبارات تضبط عشرات العبوات الناسفة في الانبار

2021/06/28 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة في الرمادي بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٨ من ضبط ٨٠ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20لتر معبأة بمادة السي فور، و٦ عبوات شكلية، في القرية العصرية بالرمادي بمحافظة الانبار".

وأشارت إلى "قيام مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيًا".

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