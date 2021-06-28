2021/06/28 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اوضح وزير المالية، علي عبدالامير علاوي، اليوم الاثنين، ايجابيات قرار خفض قيمة العملة الوطنية على الاقتصاد الوطني، فيما اكدت رئيس الهيبة الوطنيه للاستثمار سهى النجار، انها داعمه للجهود الاستثمارية التي ترغب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعقد مؤتمر لاستثمار المواد البشرية وتحريك سوق العمل لنقل الاقتصاد لمرحلة جديدة المركز الخبري الوطني.

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