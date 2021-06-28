اجتماع طارئ برئاسة الكاظمي لبحث قصف القائم واستهداف ابراج الكهرباء

2021/06/28 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني،

اليوم الاثنين، رفضه الكامل جعل العراق

ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام

أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه،

وفيما استنكر استهداف "موقعاً عند

الحدود"، أشار إلى أنه يدرس ا

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