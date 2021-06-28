قفزة باصابات كورونا في العراق

2021/06/28 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، قفزة في الإصابات بفيروس

كورونا حيث تجاوزت الستة آلاف حالة خلال

الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، أن مختبراتها سجلت 30 حالة

وف

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