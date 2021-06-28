أي لبن رضعه المخزن في الآونة الاخيرة؟ - التيتي الحبيب

2021/06/28 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب في الشهور الاخيرة اصبحت الدولة وكأنها تدبر سياستها الداخلية عبر خرجات وزارة الخارجية.



يدخل هذا الامر في حقيقة أن السياسة الخارجية للأنظمة والدول جزء لا يتجزأ من السياسة الداخلية، إنها آلية تسعى لتقوية أركان الدولة وجلب موازين القوة تظهر بها الكتلة الطبقية السائدة قوية ومتحكمة ويتم توظيفها في إفهام الشعب وقواه المناضلة أنهم تحت سيطرة نظام مسنود دوليا.بعد المناورة الاخيرة والتي كانت خلطة ......





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