2021/06/28 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يؤكد إستمرار العمل مع التحالف الدولي لمحاربة داعش المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يؤكد إستمرار العمل مع التحالف الدولي لمحاربة داعش) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يؤكد إستمرار العمل مع التحالف الدولي لمحاربة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).