حشد الانبار يفند الادعاءات الأميركية: المنطقة التي تعرضت للقصف محظورة على الطيران المسير

2021/06/28 | 17:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فند معاون قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي أحمد نصر الله، الاثنين، الادعاءات الأميركية لتبرير قصف مواقع الحشد الشعبي على الحدود_العراقية السورية، مؤكدا أن المنطقة محظورة على الطيران المسير.وقال نصر الله إن “الكذبة التي اطلقتها الإدارة الأميركية بأن استهداف مواقع الحشد الشعبي جاء بسبب انطلاق الطيران المسير منها لا صحة لها على الاطلاق”، مبينا […]

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