بالصورة.. حرارة الإسفلت ببغداد ظهراً تقترب من درجة الغليان

2021/06/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تسجل درجات الحرارة في عموم العراق وبغداد خاصة، ارتفاعا خارجاً عن المألوف الى حد جعل إسفلت الشوارع يقترب من درجة الغليان.

ووثق المتنبئ الجوي صادق عطية درجة الحرارة في أحد شوارع بغداد، حيث تجاوز 73 درجة مئوية.

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