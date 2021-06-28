إيطاليا: سنحتفظ بوحدة عسكرية في العراق

2021/06/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم الاحتفاظ بوحدة عسكرية في العراق، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن البلاد من أن تصبح قادرة على محاربة التهديد الإرهابي بمفردها.

وقال دي مايو، خلال افتتاح اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظورة في روسيا) في روما، اليوم الاثنين،: "هذا التنظيم هُزم في بعده الإقليمي، لكن لم يتم القضاء عليه.



لهذا السبب، ستستمر إيطاليا، بوحدة قوامها أكثر من 800 فرد متمركزة بين العراق والكويت، والحفاظ على وجود عسكري كبير في العراق، سيمكن العراق من أن يصبح دولة قادرة على مواجهة التهديد بمفرده".

وأضاف أن إيطاليا ستتسلم قريبا أيضا القيادة من الدنمارك ضمن وحدة حلف شمال الأطلسي في العراق وتستعد "لزيادة مشاركتها" في المهمة.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي على أنه على الرغم من تهديدات "داعش" في العراق وسوريا، فإن القتال ضد التنظيم يجب أن يستمر في أفريقيا ومنطقة الساحل، "التي يلعب استقرارها دوراً رئيسياً في أمن أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".

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