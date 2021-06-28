تحالف الفتح لـ/ نينا / : هذه علاقـة ملفات الاستجواب بالتصويت على مرشحي الدرجات الخاصـة الاربعاء المقبل

2021/06/28 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشف تحالف الفتح ، عن علاقـة ملفات الاستجواب بالتصويت على مرشحي الدرجات الخاصـة ، المفترض ان يتم رسميـا يوم الاربعاء المقبل 30 حزيران الحالي .وذكر النائب عن التحالف من كتلة بدر حامد الموسوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " ملف الاستجوابات الذي يتداوله البرلمان هو استعراض انتخابي سياسي ومحاولة التنصل من اخطاء الحكومة ، لصالح اطراف وجهات دعمت الكابينة الوزارية ورشحت رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي "، مشيرا الى ان " تلك الاطراف نفسها هي من تريد ان تستجوب الان وزير المالية ،وتطالب باستجواب وزراء اخرين لم يصادق على ترشيحهم الا من خلال دعم هذه الكتل ".واضاف ان " الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب ، يجعـل الاستجوابات هي لاجل الضغط على الحكومة والوزراء لغرض التنازل عن مواقع ومناصب مهمة، حيث يفترض ان يتم في 30 حزيران الحالي التصويت على مرشحي الدرجات الخاصة "، مبينا ان " هناك العديد من المتورطين في ملفات فساد عقود الكهرباء ، لكن التوافق السياسي يمنع طرح هذه الملفات حاليا ".واوضح ، ان " هناك ملفات فساد تجاوزت قيمتها اكثر من 30 مليار دولار ، تقبع في بطون نواب سابقين وحاليين ورؤساء كتل ووزراء اخرين ، وهناك لجنة نيابية حكومية مشتركة مع القضاء لديها وثائق وملفات فساد جاهزة للتحقيق"./انتهى5

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