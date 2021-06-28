نائب : رواتب موظفي الاقليم من واجبات حكومته وفق الدستـور والقانون

2021/06/28 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتقد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، تبريرات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتسليم مبلغ مئتي مليار دينار بأثر رجعي الى حكومة إقليم كردستان ، بحجة تسديد رواتب موظفي الاقليم كسلفة مالية لا تدخل ضمن حسابات الموازنة.واشار العقابي ، في بيان صحفي ، الى :" ان رواتب موظفي الاقليم حق مشروع للمواطنين لانها استحقاقات شعب لا علاقة له بمناورات الساسة والاعيبهم ، لكنها في أدبيات النظام الفيدرالي الاتحادي من مسؤوليات حكومة الاقليم وليست من مختصات الحكومة الاتحادية ، وينبغي أن تسلم للمواطنين من المستحقات التي خصصت للاقليم ضمن قانون الموازنة بعد ايفائه بالتزاماته ، وفي مقدمتها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية (إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم الكمركية وغيرها ) والتي لم يسلم الاقليم الحكومة الاتحادية فلسا واحدا منها منذ سنوات".واضاف ، اننا " كبرلمان وحكومة اتحادية لا نعلم اين وكيف ولمن تصرف هذه الأموال الطائلة ، ولماذا لا يسدد الاقليم رواتب موظفيه من عائداته النفطية التي تقدر بتريليون دينار شهريا وهو مبلغ كبير يفوق رواتب موظفي الاقليم بكثير ، فإذا كان الاقليم لا يسلم الحكومة هذه المبالغ ولا يعطيها رواتب لموظفيه فأين تذهب ؟ ولماذا وتحت اي مبرر تضطر الحكومة الاتحادية لمنحه ( سلفة) لتسديد الرواتب وبدون ضمانات لاعادة هذه المبالغ ".واوضح العقابي ، ان " الحكومة تمنح الاقليم مبالغ مالية رغم عدم تسديد ما بذمته منذ عام 2018 وهو ما يعني عدم وجود التزام متبادل بين الطرفين ، وهذا يعد مخالفة للدستور وقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة للعام 2021 "، مبينا انه " فات رئيس الحكومة ان الرواتب من النفقات التشغيلية الجارية وليست من النفقات الاستثمارية ، فلا يجوز قانونا ان تعطى سلفة لها ، فهي ليست مشاريع يمكن أن تمنح سلفة بحسب نسب انجازها، مع التأكيد على أن مسألة دفع رواتب موظفي الاقليم من مختصات حكومة الاقليم ولا علاقة للحكومة الاتحادية بها بحسب الدستور والقانون وصيغة الحكم في النظم الفيدرالية "./انتهى5

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