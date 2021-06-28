أبرز ما جاء في كلمة العراق خلال اجتماع التحالف الدولي المنعقد في روما

2021/06/28 | 18:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، كلمة العراق خلال اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش المنعقد في روما، حيث ثمّن الجهود الدولية وجهود التحالف لدعمها المستمر للعراق في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة من الأراضي العراقية وتدريب القوات العراقية.

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وخلال كلمته، أكد الوزير، بحسب بيان الخارجية العراقية، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، على "موقف الحكومة العراقية من مسألة الإرهاب، إذ عملت الحكومةُ على إتخاذِ الإجراءات الرامية إلى استئصال شأفةِ هذه الجماعات حتى نهايتها الحتمية وتحقيق ذلك الهدف المشترك عبر إستدامة تعاون دول التحالف الدوليّ"، مُنوّهاً إلى "عمل الحكومةِ في مجال بناء القدرات لمختلف صنوف القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب، وتعزيز النظام القضائي بما ينسجم مع الأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتزامات العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وبين "استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات القادمة خلال شهر تشرين الأول القادم وأهمية هذه الانتخابات لمستقبل العراق، كما قدّم الشكر للدول التي دعمت طلب العراق في مجلس الأمن لتعزيز إجراءات مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها"، مُشيراً إلى "إهتمام الحكومة العراقية بالنازحين وعودتهم الطوعية، وترى في ذلك أولوية".

وتابع "إذ شهد هذا الملف تطورات نوعيّة، لافتاً إلى جهوداً وطنية مستمرة لرفع الحيف وما لحق بالمكونات العراقية من ظلم الإرهاب وظلاميته"، مُشيراً إلى أن "مجلس النواب العراقي أقرَّ قانون الناجيات الايزيديات، وكان لهذه الخطوة أثرٌ كبير في مساندة ضحايا تنظيم داعش الإرهابي وضمان محاسبة أفراده جرّاء أعمالهم الاجرامية".

وفي ختام كلمته أكّدَ الوزير "رغبة العراق في إستمرار العمل والتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحثِّ الدول الاعضاء على مواصلة الدعم في مجال تطوير القدرات وإعادة الاستقرار والاعمار"، مُؤكداً "ضرورة دعم سيادة العراق، وأن الواجب على الجميع عدم خرق سيادته، وإحترام القوانين العراقية".

وأشاد حسين بـ "الدور الكبير للقوات العراقية بما فيها قوات الجيش، والحشد الشعبي، والپيشمرگة، والشرطة، وجميع القوات الأمنية".

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