حزب الله اللبناني : ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين

2021/06/28 | 18:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، ان الاعتداء الأميركي يهدف إلى إضعاف قدرات العراق وسوريا في مقاومة الإرهاب، مبينا ان ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة البلدين الشقيقين وقال الحزب في بيان، ندين بشدة العدوان الأميركي الغادر الذي استهدف الحدود العراقية السورية فجر اليوم، وأدى إلى استشهاد عدد من […]

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