يونامي تدعو الى الإصلاح القضائي في اقليم كوردستان

2021/06/28 | 18:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، اليوم الأثنين، قرار محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان بشأن الحكم على ناشطي وصحفيي بادينان، بانه قرار "مؤسف" ويدعو إلى الإصلاح القضائي.

وذكرت البعثة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "قرار محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان الاحد الماضي، يؤكد للأسف، على الحاجة الملحة للإصلاح القضائي والمؤسسي في إقليم كوردستان لمنع مثل هذه الإخفاقات في العدالة في المستقبل".

ورفضت محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان، يوم الأحد، 27 حزيران 2021،، النظر في الطعن المقدّم ضد حكم بالسجن 6 سنوات صدر بحق صحافيين وناشطين، في قضية أثارت استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.

وأوضح عضو فريق الدفاع عن الناشطين خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيل محمد عبدالله، أن "المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة" في 16 شباط في أربيل".

ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم بات نهائياً ولا يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.

والمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهريوان عيسى.

PUKmedia اعلام يونامي

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