تقرير يتحدث عن التحرش الجنسي وربطه بملابس المرأة

سلط تقرير لموقع "الحرة" الاثنين، على انتشار ظاهرة التحرش بالنساء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تطرق إلى ربط البعض التحرش بملابس المرأة.

وتحدث التقرير الذي تابعه NRT اليوم، (28 حزيران 2021)، عن المساعي لتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية ضد المرأة، في سبيل الحد منها، فضلا عن إصلاح القوانين المرتبطة بالانتهاكات الجنسية.

وفيما يلي نص التقرير:-

في وقت لا تزال فيه محاربة التحرش الجنسي تواجه تحديات اجتماعية وثقافية، تتجه بعض المجالس التشريعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغليظ العقوبات في الجرائم الجنسية وتوضيح التعريفات القانونية لها.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون يدعو لتعديل بنود قانون العقوبات، وتحديدا المادة 306 منه، وجعل التحرش جناية وليست جريمة، على أن يصوت عليه لاحقا في جلسة عامة.

وعن الفرق بين الجناية والجنحة، توضح المحامية والناشطة الحقوقية، جواهر ثريا، أنّه وفقا للقانون المصري "الأولى هي أشد أنواع الجرائم، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، والسجن فيها يبدأ من 3 سنوات حتى 15 سنة".

بينما الجنحة، تعرف بأنها عمل إجرامي "أصغر"، يعاقب عليها بالسجن لفترة قصيرة أو بالغرامة المالية فقط بالكثير من الأحيان"، بحسب ثريا.

وعن أبرز النقاط التي يشملها التعديل، تقول ثريا إن "مشروع القانون يقضي بجعل العقوبة الحبس مدته لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه (6381 دولارا أميركيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأضافت ثريا: "إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى".

وتشير إلى أن القانون بشكله الجديد تطرق إلى نقطة بارزة وهي مدة العقوبة وفقا لشخص المتحرش، موضحة أنه "إذا كان للمتحرش سلطة وظيفية أو أسرية أو اكاديمية على الضحية، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف جنيه (31908 دولارا أميركيا) ".

كما تشمل التعديلات تغليظ العقوبة متى كان التحرش بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

وبالرغم من إشادتها بالتعديل التي اعتبرته "خطوة نحو إصلاح القوانين المرتبطة بالانتهاكات الجنسية ضد النساء"، تشدد ثريا على أن "النصوص وحدها لا تكفي، ولا بد من نشر الوعي حول أهمية التبليغ عن الجناة".

وتقترح الناشطة المصرية "وضع بند إضافي في مشروع القانون، ينص على ضمانات لحماية الشهود والمبلغين عن هذه القضايا، والضحايا طبعا".

ووجدت دراسة ميدانية للأمم المتحدة عام 2013 أن 99 في المئة من المصريات تعرضن للتحرش، إلا أن البلاد تولي مؤخرا اهتماما برلمانيا في تغليظ العقوبات في الجرائم التي تواجه المرأة والطفل.

وسنت مصر عام 2014 عقوبات بالسجن لستة أشهر على الأقل أو غرامات لا تقل عن 3000 جنيه مصري (188 دولارا) في جرائم التحرش، بعد الاعتداء على نساء بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة خلال الاحتفالات بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وباتت ضابطات شرطة يقمن الآن بدوريات في أيام العطل الرسمية أو الاحتفالات، لكن نشطاء يقولون إن تعريفات الاغتصاب والاعتداء والتحرش ما زالت تسمح للجناة بالإفلات بسهولة، بحسب تقرير لـ"رويترز".

ويوصف الاغتصاب بأنه ممارسة الجنس الكامل بالقوة، فيما تُعرّف الأشكال والصور الأخرى بأنها تحرش جنسي، وفقا للقانون المصري.

التحرش وملابس المرأة

وقبل أيام، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، لموجة من الانتقادات، بعدما اعتبر أن النساء "اللواتي بملابسهن القليلة يحرضن على تعرضهن للاعتداءات الجنسية"، وذلك خلال مقابلة له مع برنامج " "أكسيوس" الوثائقي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "إذا ارتدت المرأة ملابس قليلة للغاية يكون لذلك أثره على الرجال، إلا إذا كانوا رجالا آليين، أعني أنها مسألة منطقية".

وهذه المرة الثانية التي يشير فيها خان إلى دور ملابس النساء في إثارة العنف الجنسي ضدهن، إذ قال في أبريل الماضي، إن "ارتداء الحجاب من شأنه أن يحمي النساء من العنف الجنسي".

في المقابل، نظمت تظاهرة احتجاجية على كلام خان، حيث تم تشجيع النساء المشاركات على إحضار قطعة من الملابس التي كانوا يرتدونها أو أحد معارفهم عندما تعرضن للعنف الجنسي.

بدورها، تعلق علياء عواضة، المديرة التنفيذية بالشراكة لمنظمة "FE-MALE"، على ربط التحرش بملابس المرأة، قائلة إن كلام عمران خان لا يقتصر على المجتمع في باكستان فقط، بل أن بعض المجتمعات في الشرق الأوسط تنظر إلى المرأة بنفس الطريقة".

ووتابع: "العنف الجنسي يقوم به الفاعل، لا المرأة، وبالتالي لا يمكن تحميل ملابسها المسؤولية".

واعتبرت عواضة أن "ملابس المرأة تأتي من تحكمها في جسدها، وعندما تقرر النساء ما تلبس، يرى الرجل نفسه غاضبا ويريد إيهامها بأن ذلك مكلفا ويحمل المخاطر، فيقوم بقمعها عبر التحرش وغيره من الجرائم الجنسية".

وأشارت إلى أن "الرغبة بالتحكم في ملابس المرأة سببه وحيد وهو الثقافة الذكورية".

وكذلك ترفض الناشطة الحقوقية التونسية، مريم براهيمي، هذه المقاربة قائلة إن "التشريع هو بداية لأي تغيير".

وشددت على أنه لا بد من "وجود تعريفات واضحة وشاملة باللغة العربية حول التحرش، مع وجود ورشات عمل تقوم بدراسات ميدانية حول نسب التحرش في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبيان الأسباب الحقيقية".

وشهد عام 2020 إقرار قانون "تجريم التحرش الجنسي" في لبنان واضعا تعريفات مفصلة عن أشكال عدة منه، إلا أنه لاقى ردود فعل متفاوتة في الأوساط الحقوقية الدولية والمحلية.

وجزمت براهيمي بأنه "من المستحيل جعل المسؤولية على المرأة وملابسها عندما تتعرض للتحرش".

وكانت دراسة نشرتها صحيفة "الإندبندنت" عام 2019، ذكرت أن 55 في المائة من الرجال يعتقدون أنه "كلما كانت الملابس التي ترتديها النساء كاشفة أكثر عن أجسادهن ازداد احتمال تعرضهن للاعتداء والتحرش".

بينما أكدت مروة فرج، ناشطة مدنية من بغداد، أنه لا بد من وضع نهاية لزمن الدفاع عن المتحرش، معتبرة أنه "لا يوجد أي سبب منطقي لتبرير الجريمة الجنسية سوى الفكر الذكوري".

وشددت فرج على أن "التحكم بملابس المرأة مشكلة اجتماعية بحد ذاتها، وهي لا تقل أهمية عن التحرش".

وأشارت إلى "إجبار بعض الأهالي لبناتهن بملابس خاصة يختارونها لهن في بعض المناسبات، أو فرض الحجاب بعد بلوغ سن معين، وغيرها من الممارسات".

وكانت قصة "فتاة الفستان"، كما عرفت في مصر، قد أثارت الجدل بعدما كشفت طالبة تدرس بكلية آداب جامعة طنطا، أنها تعرضت للتنمر من مراقبي الامتحانات بسبب ارتدائها فستانا بدلا من "البنطلون".

رد الفعل المجتمعي على اللي حصل لـ"حبيبة طارق" المعروفة بـ"فتاة الفستان" عظيم جدا..



وبيقول إن في تغيير عميق في ثقافة المجتمع..



اللي حصل إعلاء لقيم الحرية الشخصية والجمال، في مواجهة التسلط باسم الدين والقبح..



وذكرت الطالبة أن احدى المراقبات في قاعة الامتحان سألتها "انت نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه؟".

