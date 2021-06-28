قناة إسطنبول.. علامات استفهام داخلية وخارجية

2021/06/28 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل يومين وضع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان حجر الأساس "لأول جسور مشروع قناة إسطنبول"، والذي يعتبر "مشروع العصر" بحسب توصيفه و"الحلم" الذي أراد تحقيقه منذ أن كان رئيسا لبلدية إسطنبول.

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