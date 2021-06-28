نمرةُ الفسحة

2021/06/28 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

تطلعت صبرة عبر عينين مثقلتين بالكرى

الى اسفل الشارع وما حول بيتها ببطء،

ورمقت همة ناسها بهذا اليوم وما يستوجب

عليهم فعله تخليدا لصاحب الذكرى..



ثمة

خليط من البقوليات على صفائح مسطحة،

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