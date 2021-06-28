بالصور.. الحكومة تعلن المباشرة بتنفيذ مشروع

2021/06/28 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم

الاثنين، عن مباشرة أمانة بغداد بإسناد

خمس جهات حكومية في تنفذ مشروع "تطوير

قناة الجيش".

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء

باش

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