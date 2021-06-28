حريق ضخم جنوبي لندن

2021/06/28 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

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في بريطانيا ..



اندلع حريق كبير بالقرب من محطة قطار في جنوب العاصمة لندن، مما تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وتحويل مسار القطارات.

ودفعت إدارة الإطفاء بعشر مركبات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع قرب منطقة إليفانت آند كاسل في جنوب لندن، في حين أعلنت السلطات البريطانية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وطبيعته.

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