2021/06/28 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت الحصيلة اليومية المحلية للإصابات بفيروس كورونا مسجلة رقما اعلى من المسجل يوم أمس الاحد بنحو الفي حالة.

بيان وزارة الصحة الخاص بالموقف الوبائي أشار الى تسجيل ثلاثين حالة وفاة جديدة فضلا عن ستة آلاف وثلاث مئة وأربع وستين إصابة، مبينة ان الأرقام المسجلة رفعت عدد الوفيات في البلاد الى سبعة عشر الفا ومئة وإحدى وعشرين حالة، مقابل ارتفاع مجمل عدد الإصابات الى مليون وثلاث مئة واثنين وثلاثين القا وست وأربعين حالة، في حين أشار البيان الى تسجيل أربعة آلاف وست مئة وثمان وتسعين حالة شفاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: تسجيل30 وفاة و6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: تسجيل30 وفاة و6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).