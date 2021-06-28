اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني

2021/06/28 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعا طارئا برئاسة، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لمناقشة استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية .

واكد المجلس في بيان، ان هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع عبر استهداف الأبراج ومحطات الكهرباء، ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وأشار البيان الى ان الكاظمي وّجه قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال أربع وعشرين ساعة والخروج باستراتيجية متكاملة، لحماية ثروة العراق وبناه التحتية من عبث المخربين، مضيفا ان القوات المسلحة سترد على كل من تسّول له نفسه العبث بأمن المواطن والمساس بالبنى التحتية، كما ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني تداعيات القصف الأمريكي الذي طال مواقع على الحدود العراقية السورية .

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