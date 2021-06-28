حزب الله يدين الاعتداء الامريكي: إضعاف قدرات العراق وسوريا في مقاومة الإرهاب

2021/06/28 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، ان الاعتداء الأميركي يهدف إلى إضعاف قدرات العراق وسوريا في مقاومة الإرهاب، مبينا ان ما قامت به الطائرات الحربية الأميركية هو اعتداء صارخ على سيادة […]

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