جلسة طارئة لمجلس الأمن الوطني بالعراق بعد القصف الأمريكي واستهداف أبراج الكهرباء

2021/06/28 | 18:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي؛ لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي الذي طال موقعاً على الحدود العراقية السورية، كما ناقش استهداف المخربين …

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