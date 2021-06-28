انصار الله: الاعتداءات الإجرامية الأمريكية لن تزيد الشعب العراقي إلا قوة وصلابة

2021/06/28 | 18:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المكتب السياسي لأنصار الله، اليوم الاثنين، ان الاعتداءات الإجرامية الأمريكية لن تزيد الشعب العراقي إلا قوة وصلابة.وقال المكتب في بيان “ندين ونرفض بشدة العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف الحدود العراقية – السورية فجر اليوم ما أدى إلى استشهاد عدد من المرابطين”.واضاف إن “هذا الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند […]

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