2021/06/28 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم مجلس القضاء الأعلى أسماء أعضاء محكمة التميز إلى البرلمان للتصويت عليهم.

وقرر مجلس القضاء الأعلى ترشيح اثني عشر قاضيا لرئاسة محكمة التمييز الاتحادية، وذلك لغرض التصويت عليهم في البرلمان، مشيرا إلى أن جميع المرشحين غير مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع لحسم أسماء قضاة التميز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع لحسم أسماء قضاة التميز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).