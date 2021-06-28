أمطار غزيرة وصواعق وغرق شوارع في العاصمة الروسية (فيديو)

2021/06/28 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تهاطل أمطار غزيرة رافقتها رياح شديدة، وقد أغرقت الأمطار عددا من الشوارع وتسببت في وقف أحد خطوط مترو الأنفاق بجنوب غرب العاصمة.

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هذا وحذر مركز الأرصاد الجوية في روسيا، من هطول كميات كبيرة من الأمطار هذا الأسبوع، قد يرافقها نزول كميات من حبات البرَد.

وسجلت موسكو خلال الأيام الأخيرة درجات حرارة قياسية تجاوزت الـ30 درجة.

"RT"

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