2021/06/28 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من المحامين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني ومواطنون في مدينة السليمانية، احتجاجا على الحكم الصادر بحق ناشطي وصحفيي بادينان، واعلنوا انه وفق القانون لا يمكن انقاذهم الا بعفو خاص.

وقال المحامي محمد صالح احد منظمي التظاهرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 28/6/2021، "نريد ان نوصل ملاحظاتنا الى السلطة القضائية وجميع السلطات الاخرى في اقليم كوردستان وكافة الاطراف السياسية بشان الحكم الصادر بحق ناشطي بادينان المصدق بصورة غير شرعية من قبل محكمة الاستئناف وكان هناك مطالب كثيرة لتصحيح القرار الاول بعدم وضعه امام نفس الهيئة التي قبلت بالقرار، الا انه للاسف تم وضع القرار امام نفس الهيئة التي ابقت على نفس قرار الحكم".

واضاف، "ندين الحكم الصادر بحق ناشطي بادينان، كما ندين المخالفات القانونية".

واوضح صالح، "من الان من الناحية القانونية بامكاننا فقط ادانة هذا القرار غير المشروع ونطالب بالعفو الخاص عنهم يصدر من قبل رئيس اقليم كوردستان".

PUKmedia خاص/ تصوير: جعفر جلالي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمات ومحاومون يطالبون بصدور عفو خاص عن ناشطي بادينان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمات ومحاومون يطالبون بصدور عفو خاص عن ناشطي بادينان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).