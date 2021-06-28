اربيل.. مكتب اعلام الـ أ. و. ك يصدر مجلة ديوان

2021/06/28 | 18:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني- مركز اربيل ، العدد الاول من مجلة ديوان باللغة الكوردية.

واقيمت مراسم خاصة بالمناسبة على قاعة الشهید مهدی خوشناو بأربیل وباشراف مركز أربیل لاعلام الاتحاد الوطنی الكوردستانی وبالتنسیق مع اتحاد ادباء أربیل.

وتتضمن مجلة ديوان قضایا الادب والثقافة وجرت احادیث من قبل هیئة تحریرالمجلة .وفي اختیتام المراسیم تم توزیع المجلة علی الحضور.

PUKmedia / صباح شكر / اربيل

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