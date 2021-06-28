بعد دخول الموجة الوبائية الثالثة.. الصحة النيابية تعلق بشأن الحظر الشامل وتشديد الاجراءات

2021/06/28 | 18:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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استبعدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، العودة إلى الحظر الشامل بعد دخول البلاد بالموجة الثالثة من جائحة كورونا، مبينة ان اجراء الحظر غير مجدي وناجح.

وقال عضو اللجنة، حسن خلاطي، في تصريح لـNRT اليوم، (28 حزيران 2021)، انه "بعد دخول العراق بالموجة الوبائية الثالثة، يجب ان تكون هناك اجراءات وقائية مشددة أبرزها وضع الكمامة ومنع التجمعات".

وأضاف خلاطي، ان "الاجراء الاخر والمهم ايضا هو استلام اللقحات حيث ستتوفر ملايين الجرعات قريبا، وان التلقيح يساهم بشكل كبير في منع سلسلة انتقال العدوى، كما اثبت نجاحات جيدة، لكن للاسف الشديد اقبال المواطنين لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث ان الاقبال الحالي يتراوح مابين 10 الاف و15 لاف يوميا ونحتاج ان يصل الاقبال على اللقاحات إلى 100 الف يوميا لنحقق الهدف المرسوم نهاية هذا العام".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 6346 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها العراق منذ أن أعلن دخوله في موجة ثالثة "أشد فتكا" من الموجتين السابقتين ولا سيما في الصيف الماضي.

وفي الأيام القليلة الماضية، سجل العراق ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات بالوباء، وبات المعدل يتجاوز أحياناً الإحصاءات المسجلة في الصيف الماضي، ودفع ارتفاع الحصيلة بعض المناطق إلى إعادة فرض حظر ليلي مثل محافظة ذي قار.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى مليون و332 إصابة، بما في ذلك 17121 حالة وفاة حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الخميس الماضي، بدء الموجة الثالثة من كورونا في العراق، مشيرة إلى انها قد تكون اشد من الموجتين السابقتين، مؤكدة على أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.

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