الأعرجي: المرحلة الحالية تشهد هدوءاً سياسياً يمهد لاستحقاق العراقيين بالانتخابات

2021/06/28 | 18:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن المرحلة الحالية تشهد هدوءاً سياسياً يمهد لاستحقاق العراقيين بالانتخابات، فيما أشار إلى أن العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الاثنين، زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي"، مبينا أنه "جرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره وأن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تحقق عمليات نوعية في القضاء على ما تبقى من خلايا إرهابية، الى جانب ملاحقة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي".

وأكد أن "المرحلة الحالية تشهد هدوءا سياسيا يمهد لاستحقاق العراقيين في الانتخابات المقبلة".

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