2021/06/28 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن مشروع عراقي رسمي لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، فيما بينت الإجراءات الخاصة به.وقالت مديرة المخلفات الصلبة والبيئة في الأمانة ثورة الدليمي للوكالة الرسمية، تابعها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مشروع عراقي لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات المركز الخبري الوطني.

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