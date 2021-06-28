فصيل مسلح يصدر توجيها 'عاما' ويطلب المساعدة من القوات العراقية

2021/06/28 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا المسؤول الامني في كتائب حزب الله، ابو علي العسكري، الاثنين، "المجاهدين المقاومين الشجعان" إلى زيادة وتيرة العمليات ورفع عيار الضربات – باستمرار وتركيز- على المفاصل الخفية ومقرات "العدو الأميركي"، مطالبا القوات الامنية بالمساعدة لنيل "شرف تحرير الارض من رجس الاحتلال".

جاء ذلك في تغريدة للعسكري على "تويتر" اليوم، (28 حزيران 2021)، وفيما يلي نصها:-

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية الاميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق وسوريا بهدف الحد من احتمالات التصعيد.

وأضاف: "أعتقد أن الضربات الجوية تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران".

من جهته أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي في اجتماع طارئ له اليوم الاثنين، ان "الاعتداء" الأميركي على موقع على الحدود العراقية السورية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة، مشيرا إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا.

وأضاف، ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني أعرب عن استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأمريكي الذي استهدف موقعا على حدودنا مع سوريا، واكد أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية".

وتابع، كما ان "المجلس الوزاري يدرس اللجوء الى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا".

وأوضح، ان "المجلس شدد على رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة، واعتماد مبدأ الحوار سبيلا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأكد المجلس، أن "الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت الى مراحل متقدمة والى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، لانسحاب القوات القتالية من العراق والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا".

ودانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف موقعا على الحدود العراقية السورية، مؤكدة أن بغداد ماضية بإجراءاتها التحقيقية بشأن هذا الهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحافي في بيان، أن "وزارة الخارجية تدين الهجوم الجوي ليلة أمس والذي طال موقعا على الحدود العراقية السورية"، مبينا ان "الوزارة تجدد رفضها التام أن يكون العراق طرفا في أي صراع أو مواجهة لتصفية الحسابات على أراضيه وبما يعد إعتداء وإنتهاكا للسيادة الوطنية وخروجا صريحا عن الأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف: "نؤكد تمسكنا بسيادة العراق ووحدته وبالإرتكان لكل ما من شأنه تعزيز ذلك، عبر إستدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية المرفوضة والمدانة".

وأوضح أن "الحكومة العراقية بإجراءاتها التحقيقية وبما يكفل الحق السيادي في ذلك، منعا لأي تصعيد نراه يخل بأمن العراق واستقراره".

واصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة بشأن الاعتداء الأميركي على قواتها في قضاء القائم غربي الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان انه "في الساعة الثانية من فجر اليوم الاثنين (28 حزيران 2021) قام الطيران الأميركي باستهداف ثلاث نقاط مرابطة لقوات الحشد الشعبي (اللواءان 14 و46) بمسافة 13 كم داخل الحدود العراقية في قضاء القائم غربي محافظة الانبار".

واضاف البيان، ان "هذا الاعتداء أسفر عن ارتقاء 4 شهداء كانوا يؤدون واجبهم الاعتيادي لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق ضمن الواجب الرسمي لقوات الحشد الشعبي تحت قيادة العمليات المشتركة وغير منخرطين بأي نشاط ضد التواجد الأجنبي في العراق والذي سبق لهيئة الحشد الشعبي ان أوضحت موقفها منه مرارا وتكرارا"، مبينا ان "نقاط الحشد الشعبي التي تعرضت للقصف لا تضم أية مخازن أو ما شابه خلافا للادعاءات الأميركية التي سردتها من اجل تبرير جريمة استهداف مقاتلي الحشد الشعبي".

واوضح، "نستنكر وندين بأشد عبارات الاستنكار والإدانة هذا الاعتداء الآثم على قواتنا، فأننا نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء الأعزاء، ونؤكد احتفاظنا بالحق القانوني للرد على هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها على الأراضي العراقية".

ولفت البيان، الى ان "هذا الاعتداء يأتي في إطار إضعاف العراق وقواته الأمنية والحشد الشعبي الذين شهدت لهم أميركا وبقية دول العالم بدحر الإرهاب وإبعاد خطره وشروره عن كل العالم، كما ويصب في صالح تقوية الجماعات الإرهابية".

وتابع، ان "هذا الاعتداء يمثل استهدافا لسيادة العراق خصوصا انه يتزامن مع النجاحات الكبيرة التي تمثلت بالاستعراض الكبير للحشد الشعبي لمناسبة تأسيسه الذي رعاه القائد العام للقوات المسلحة وانعقاد القمة الثلاثية في العاصمة بغداد يوم أمس".

واختتم البيان بالقول: "نشيد بهذا الصدد بمواقف الحكومة العراقية وحرصها على حسم ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق بما يحقق للبلد سيادته الكاملة على أراضيه وأجوائه".

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