العراق: انقاذ فتاة من الانتحار بسبب 'وحشية' والدها واجبارها على 'ممارسة أفعال لا أخلاقية'

2021/06/28 | 19:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت الشرطة المجتمعية في النجف، الاثنين، انقاذ فتاة حاولت الانتحار بسبب تعنيف والدها المفرط ووحشيته ودنائته، فيما أشارت الفتاة إلى ان والدها كان يكرهها على ممارسة أفعال لا أخلاقية.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان اليوم، (28 حزيران 2021)، ان "مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف والشرطة المجتمعية انقذت فتاة من محاولة الانتحار بسبب تعنيف والدها المفرط".

وبينت المجتمعية، إن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) من والدة الفتاة البالغة من العمر ٢١ عاما، داعية فيها المجتمعية الى انقاذ ابنتها من وحشية أبيها ودناءته".

وأضافت: "وقد صدرت الأوامر بتشكيل مفرزة مشتركة من قيادة شرطة النجف، والشرطة المجتمعية في المحافظة، للوقوف على حيثيات المناشدة وتداعياتها، حيث تبين صحة المعلومات الواردة بعد صدور قرار قاضي التحقيق باستدعاء الفتاة المعنفة التي أفادت بتعرضها للتعنيف والتعذيب المستمر من قبل ابيها واكراهها على ممارسة أفعال لا أخلاقية".

وتابعت، "الأمر الذي دعا قاضي التحقيق الى إصدار أمر قبض على الأب، وتم القبض عليه بعد هروبه في إحدى سيطرات المحافظة الخارجية، واودعته التوقيف للتحقيق معه، وتسليم الفتاة الى والدتها المنفصلة عن أبيها".

ويسجل العراق ارتفاعا في حالات العنف المرتبطة بالمشاكل الأسرية، ويعزوها متخصصون إلى أسباب عدة أبرزها الوضع الاقتصادي المتردي.

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