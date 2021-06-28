المنافذ توجه 3 طلبات لوزارة المالية والمحافظات

2021/06/28 | 19:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ثلاثة طلبات لوزارة المالية والمحافظات، في ختام اجتماع مجلس الهيئة فيما شددت على عدة نقاط.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مجلس هيئة المنافذ الحدودية السادس عقد اجتماعاً برئاسة اللواء عمر الوائلي، ناقش تطوير المنافذ الحدودية من قبل المحافظات من إيراداتها البالغة …

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