2021/06/28 | 19:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، عن طبيعة دورها الداعم لإجراء الانتخابات وفيما أعلنت عن تشكيل فريق لرصد الأحداث بيوم الاقتراع.وقالت البعثة للوكالة الرسمية، تابعها “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل فريق خاص بـ”يونامي” لرصد الاحداث في يوم الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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