يونامي تكشف عن طبيعة دورها الداعم لإجراء الانتخاباتفي العراق

2021/06/28 | 19:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، عن طبيعة دورها الداعم لإجراء الانتخابات وفيما أعلنت عن تشكيل فريق لرصد الأحداث بيوم الاقتراع، أكدت أن العراق يتمتع بإمكانيات كبيرة للعمل كوسيط نزيه يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.وقالت البعثة في تصريح للوكالة الرسمية تابعة “النور نيوز”، إن “التصريح الذي نسب لممثلة …

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