غوتيريش يدعو إلى منع التصعيد بشأن الغارات الأمريكية على العراق وسوريا

2021/06/28 | 20:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع لـ”الحشد الشعبي” على الحدود السورية العراقية.وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين […]

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