يونامي تصدر موقفاً بشأن الانتخابات العراقية

2021/06/28 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، عن طبيعة دورها الداعم لإجراء الانتخابات وفيما أعلنت عن تشكيل فريق لرصد الأحداث بيوم الاقتراع، أكدت أن العراق يتمتع بإمكانيات كبيرة للعمل كوسيط نزيه يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت البعثة لوكالة الأنباء العراقية تابعتها (بغداد اليوم) إن "التصريح الذي نسب لممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت حول تأجيل موعد الانتخابات العراقية الى منتصف عام 2022، عار عن الصحة"، مبينة أن "نشاطاتنا اليومية مع نظرائنا العراقيين، تشعرنا بالاطمئنان إلى أن الهدف الأساسي مازال إجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الاول المقبل".

وأضافت، أن "جميع الاستعدادات تهدف لإجرائها بهذا الموعد النهائي وهذا إصرار رسمي لمسناه"، مشيرة الى أن "البعثة تحث جميع الشركاء على تحقيق ذلك".

وتابعت البعثة أن "الأمم المتحدة تدعم بشكل كامل رغبة الشعب العراقي في نظام سياسي يمثله فعلياً ويلبي احتياجاته وتقدم المشورة وتساعد حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بناءً على طلبهم، في الاستعدادات للانتخابات حاليا، حيث إن هناك العشرات من موظفي الأمم المتحدة الدوليين والعراقيين يقدمون دعما كبيرا لاستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى ذلك ستشكل البعثة فريقا لرصد الأحداث بما في ذلك يوم الانتخابات".

وذكرت البعثة أنه "هدفنا المشترك هو المساعدة في تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات والعمليات الانتخابية في العراق".

وحذرت من أن "ملف السلاح غير الخاضع للرقابة مصدر قلق بالغ بالفعل، وكما صرحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في مناسبات متعددة، أن الضغط السياسي والتدخل والترهيب والتدفقات المالية غير المشروعة هي الأكثر ضررا لمصداقية الانتخابات".

وبشأن الانفتاح الإقليمي والدولي الذي يعيشه العراق أكدت بعثة يونامي أن "البعثة منذ نشأتها تسعى جاهدة لمساعدة العراق في التطوير والحفاظ على علاقة بناءة مع جميع جيرانه"، مشيدة "برؤية العراق ساحة مصالحة بدلاً من مسرح لمنافسات مختلفة".

وتابعت أن "القيادة العراقية ملتزمة بشدة بلعب دور إقليمي بنّاء، وأن البلد ينوي التعاون مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة"، لافتة الى أن "العراق يتمتع بإمكانيات كبيرة للعمل كوسيط نزيه يعزز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في الثاني من حزيران الحالي، أهمية وجود بعثة الأمم المتحدة وفريق الاتحاد الدولي والمنظمات الدولية كافة ومشاركتها في الرقابة على الانتخابات.

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