الامم المتحدة تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد بعد الغارات الأمريكية على العراق وسوريا

2021/06/28 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش ان الامين العام يدعو إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد بعد الغارات الأمريكية على العراق وسوريا ./انتهى3

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