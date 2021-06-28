لجنة العلاقات الخارجية النيابية تدين الاعتداء الذي طال موقعاً لقواتنا المسلحة قرب الحدود العراقية السورية

2021/06/28 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادانت لجنة العلاقات الخارجية النيابية الاعتداء الذي طال موقعاً لقواتنا المسلحة قرب الحدود العراقية السورية.وعدت في بيان الاعتداء انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق واعتداءً آثماً على قواته الأمنية التي تقف في خطوط المواجهة لمنع تسلل عناصر داعش الارهابية.ودعت اللجنة الحكومة لأتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات./انتهى3

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