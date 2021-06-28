العراق والسعودية يناقشان آلية عمل مذكرات التفاهم في مجال النقل البري

2021/06/28 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقشت وزارة النقل، الاثنين، مع الجانب السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية آلية العمل في مذكرة التفاهم للنقل البري والاتفاق عليها وحسم موضعها.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، أنها "عقدت اجتماعا مهما مع الجانب السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية عبر الدائرة الفيدوية برئاسة مدير عام النقل البحري محي الدين الامارة بحضور الاعضاء مدير عام النقل البري ومدير عام تنفيذ المشاريع ومدير الاتفاقيات في وزارة النقل".

وقال مدير عام النقل البحري محي الدين الامارة إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي لضرورة العمل من خلال عمل اللجان الفنية وعملها المتواصل بخصوص كل مجالات النقل".

ومن جانبه تطرق الجانب السعودي الى "الية العمل في مذكرة التفاهم للنقل البري والاتفاق عليها وحسم موضعها بعد ان تم المصادقة عليها مسبقا من قبل الوزراء وتم مناقشة اتفاقية النقل البحري ووضع الفقرات التي كانت اوجه اختلاف مابين الفريقين وهذا الاجتماع هو ممهد قبيل اجتماع توقيع الاتفاقيات وملحق المذكرة في البري والبحري وطلب الجانب العراقي ان يكون موعد خلال الايام القليله القادمه يتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين".

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