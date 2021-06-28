2021/06/28 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | نيويورك تايمز: البنتاغون رصد هجمات بالدرونز لأسابيع من قبل فصائل مسلحة

نيويورك تايمز: الضربات تعكس تهديد ونفوذ إيران في العراق وسوريا

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