الأعرجي: العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره

2021/06/28 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره، مبينا أن المرحلة الحالية تشهد هدوءً سياسياً يمهد لاستحقاق العراقيين بالانتخابات.

وبحث الأعرجي مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مدن العراق.

وأكد الأعرجي أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تحقق عمليات نوعية في القضاء على ما تبقى من خلايا إرهابية، الى جانب ملاحقة الجريمة وتعزيز السلم الأهلي.

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